مصرع العشرات بالموجة الثالثة من كورونا خلال يوم واحد في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الصحية الجمعة وفاة عشرات الأشخاص بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية في عموم العراق.

وبلغت حصيلة الوفيات خلال يوم واحد فقط 40 ضحية وهي أعلى معدل تسجله السلطات منذ إعلانها دخول البلاد في موجة ثالثة من الوباء.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن مختبراتها سجلت في الفترة نفسها 6378 إصابة مؤكدة بالوباء ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و350 ألف حالة.

وبالحصيلة الجديدة، يكون العدد الكلي للوفيات في البلاد قاطبة بما في ذلك إقليم كوردستان، قد بلغ 17 ألفاً و256 وفاة منذ ظهور الوباء في العراق.

ولا يزال العراق متعثراً في حملات التطعيم ضد الوباء مقارنة بدول العالم. فمن بين 40 مليون نسمة لم يتلق اللقاح سوى أقل من مليون لغاية الآن.

وسبق أن وصفت وزارة الصحة الموجة الوبائية الثالثة بأنها الأكثر خطورة من سابقتيها.

وتشكو السلطات العراقية من عدم التزام السكان المحليين بالإجراءات الوقائية إلى جانب تجاهلهم الامتثال لحملات التطعيم تحت تأثير الشائعات.