التحالف الدولي بعد إحباط هجوم ببغداد: القصف الصاروخي يهدد العراق وشعبه

أربيل (كوردستان 24)- قال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش الجمعة إن الهجمات الصاروخية تشكل تهديداً لأمن العراق.

وقال المتحدث باسم التحالف واين ماروتو على حسابه في تويتر "نحن ملتزمون بالعمل والتعاون مع شركائنا في العراق لمواجهة خطر الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة".

وأشار إلى أن الهجمات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيرة "انتهكت أمن العراق وسيادته ونحن ملتزمون بالعمل والتعاون مع شركائنا لمواجهة هذه التهديدات".

وقال إن تلك الهجمات "تشكل تهديداً لأمن الشعب العراقي".

وأوضح المتحدث باسم التحالف الدولي إن القادة العراقيين أكدوا مجددا التزامهم بحماية القواعد العسكرية التي تتمركز فيها قوات التحالف الدولي، مشدداً في الوقت نفسه على أن أي هجوم على إقليم كوردستان العراق والتحالف الدولي هو انتهاك للقوانين والسيادة والمؤسسات العراقية.

