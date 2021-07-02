أمن

التحالف الدولي بعد إحباط هجوم ببغداد: القصف الصاروخي يهدد العراق وشعبه

قال إن تلك الهجمات "تشكل تهديداً لأمن الشعب العراقي"
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المتحدث باسم التحالف واين ماروتو في مقابلة سابقة مع كوردستان 24
المتحدث باسم التحالف واين ماروتو في مقابلة سابقة مع كوردستان 24
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أربيل (كوردستان 24)- قال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش الجمعة إن الهجمات الصاروخية تشكل تهديداً لأمن العراق.

وقال المتحدث باسم التحالف واين ماروتو على حسابه في تويتر "نحن ملتزمون بالعمل والتعاون مع شركائنا في العراق لمواجهة خطر الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة".

وأشار إلى أن الهجمات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيرة "انتهكت أمن العراق وسيادته ونحن ملتزمون بالعمل والتعاون مع شركائنا لمواجهة هذه التهديدات".

وقال إن تلك الهجمات "تشكل تهديداً لأمن الشعب العراقي".

وأوضح المتحدث باسم التحالف الدولي إن القادة العراقيين أكدوا مجددا التزامهم بحماية القواعد العسكرية التي تتمركز فيها قوات التحالف الدولي، مشدداً في الوقت نفسه على أن أي هجوم على إقليم كوردستان العراق والتحالف الدولي هو انتهاك للقوانين والسيادة والمؤسسات العراقية.

وجاء تعليق ماروتو بعدما أفشلت القوات العراقية هجوماً صاروخياً على مطار بغداد الدولي حيث تتمركز القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها.

ويأتي هذا بعد هجمات صاروخية متكررة استهدفت مطار بغداد والمنطقة الخضراء وقواعد تضم قوات أمريكية في أنحاء متفرقة من البلاد.

وسبق أن أعلنت جماعات مسلحة، يقول بعض المسؤولين العراقيين إنها مدعومة من إيران، مسؤوليتها عن حوادث مماثلة في السابق.

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