الدولار "متماسك" والذهب يعاود بريقه في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- حافظ الدولار على سعر الصرف الذي حققه مؤخراً أمام العملة المحلية، فيما عاود "المعدن الأصفر" بريقه مرتفعاً عن الأيام السابقة في معظم أسواق إقليم كوردستان.

أسعار العملات في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 147500 دينار

100 يورو = 175200 دينار

100 جنيه إسترليني = 203000 دينار

100 ليرة تركية = 17000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار

دينار أردني واحد = 2070 دينار

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 423000 دينار

مثقال عيار 21 = 373000 دينار

مثقال عيار 18 = 318000 دينار