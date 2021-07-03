الدولار "متماسك" والذهب يعاود بريقه في إقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- حافظ الدولار على سعر الصرف الذي حققه مؤخراً أمام العملة المحلية، فيما عاود "المعدن الأصفر" بريقه مرتفعاً عن الأيام السابقة في معظم أسواق إقليم كوردستان.
أسعار العملات في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 147500 دينار
100 يورو = 175200 دينار
100 جنيه إسترليني = 203000 دينار
100 ليرة تركية = 17000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار
دينار أردني واحد = 2070 دينار
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 423000 دينار
مثقال عيار 21 = 373000 دينار
مثقال عيار 18 = 318000 دينار