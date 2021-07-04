سیاسة

الرئيس بارزاني وعلاوي يبحثان التحديات أمام العملية السياسية في العراق

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان الرئيس بارزاني اياد علاوي الانتخابات العراقية العملية السياسية

أربيل (كوردستان 24)- تباحث الرئيس مسعود بارزاني ورئيس ائتلاف الوطنية العراقي اياد علاوي، التحديات التي تواجهها العملية السياسية في العراق.

وجاء ذلك يوم السبت، خلال استقبال الرئيس بارزاني لعلاوي والوفد المرافق في اربيل.

وتباحث الجانبان آخر التطورات السياسية في العراق والمنطقة والعملية السياسية والانتخابات العراقية المبكرة.

وسلط الجانبان الضوء خلال اللقاء، على التحديات والعراقيل امام الانتخابات والعملية السياسية العراقية والتعايش بين المكونات العراقية.

سوار احمد

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