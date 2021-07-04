اقليم كوردستان يسجل انخفاضا في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت مديرية الأنواء والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الأحد توقعاتها لحالة الطقس، مشيرة الى ان درجات الحرارة في الاقليم بدأت بالانخفاض تدريجيا.

وذكرت المديرية في بيان ان درجة الحرارة في أربيل اليوم الأحد 42 درجة مئوية، وفي السليمانية وحلبجة وكركوك 43 وفي دهوك 41 درجة مئوية.

وتكون سرعة الرياح في الاقليم عموما من 10 – 20 كيلو مترا في الساعة.

اما بشأن يوم غد الاثنين، فتكون درجة الحرارة في أربيل 41 درجة مئوية وفي السليمانية 42 درجة وفي دهوك 41 وفي حلبجة 42 وفي كركوك 43 درجة مئوية.

وتكون سرعة الرياح من 5- 15 كيلو مترا في الساعة.

سوار احمد