اقتصاد

الدولار يحافظ على سعر الصرف والذهب مستقر في أسواق كوردستان

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کوردستان اقليم كوردستان اسعار الدولار أسعار الذهب

أربيل (كوردستان 24)- حافظ الدولار على سعر الصرف الذي حققه مؤخراً أمام العملة المحلية، فيما سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الأحد في اسواق اقليم كوردستان.


أسعار العملات في أسواق إقليم كوردستان


100 دولار = 147500 دينار

100 يورو = 175000 دينار

100 جنيه إسترليني = 203000 دينار

100 ليرة تركية = 17000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار

دينار أردني واحد = 2050 دينار


أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان


مثقال عيار 24 = 423000 دينار

مثقال عيار 21 = 373000 دينار

مثقال عيار 18 = 318000 دينار

سوار أحمد

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