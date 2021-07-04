الدولار يحافظ على سعر الصرف والذهب مستقر في أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- حافظ الدولار على سعر الصرف الذي حققه مؤخراً أمام العملة المحلية، فيما سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الأحد في اسواق اقليم كوردستان.



أسعار العملات في أسواق إقليم كوردستان



100 دولار = 147500 دينار

100 يورو = 175000 دينار

100 جنيه إسترليني = 203000 دينار

100 ليرة تركية = 17000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار

دينار أردني واحد = 2050 دينار



أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان



مثقال عيار 24 = 423000 دينار

مثقال عيار 21 = 373000 دينار

مثقال عيار 18 = 318000 دينار

سوار أحمد