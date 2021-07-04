نيجيرفان بارزاني يوقع أوامر تعيين ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف

أربيل (كوردستان 24)- وقّع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الأحد أوامر تعيين ثلاثة قضاة كأعضاء في محكمة استئناف الإقليم.

والقضاة هم القاضي مسعود خضر محمود، القاضي غازي خليل تايه والقاضي دارا محمد إبراهيم، بحسب بيان أصدرته رئاسة إقليم كوردستان.

بعد ذلك، وفي مراسم حضرها القاضي عبد الجبار عزيز حسن رئيس مجلس القضاء وكالة، أدى القضاة اليمين القانونية أمام رئيس إقليم كوردستان.

وهنأ نيجيرفان بارزاني القضاة بهذه المناسبة، وتمنى لهم النجاح والسداد في مهامهم.