أمن

في ليلة دامية.. داعش يهاجم ويكمن ويوقع ضحايا بمحيط خانقين

كثيراً ما يشن داعش هجماته في المناطق الواقعة على خط تماس القوات العراقية والبيشمركة، مستغلاً بذلك الفراغ الأمني في تلك الأراضي الشاسعة
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نقل مصاب في هجوم سابق لداعش إلى مستشفى خانقين – صورة: كركوك ناو
نقل مصاب في هجوم سابق لداعش إلى مستشفى خانقين – صورة: كركوك ناو
العراق خانقين داعش هجمات داعش

أربيل (كوردستان 24)- شن مسلحو داعش في وقت متأخر من ليل الأحد هجوماً مسلحاً على السكان المحليين مما أوقع ضحايا في محيط مدينة خانقين المتنازع عليها شمال شرقي محافظة ديالى.

وهذا أحدث هجوم دموي يشنه داعش تحت جنح الظلام ولا سيما في المناطق المتنازع عليها ومنها خانقين، بعد سلسلة عمليات مميتة في الفترة الماضية.

وكثيراً ما يشن داعش هجماته في المناطق الواقعة على خط تماس القوات العراقية والبيشمركة، مستغلاً بذلك الفراغ الأمني في تلك الأراضي الشاسعة.

وقال مصدر أمني لكوردستان 24، إن مسلحي داعش باغتوا في وقت متأخر من الليل قرية (القلعة) في بلدة جلولاء قبل أن يختطفوا اثنين من المزارعين، مما دفع أسرتهما إلى طلب النجدة من أهالي القرى المحيطة لمطاردة المختطفين وتحرير المخطوفَين.

وأضاف أن مسلحي داعش نصبوا كميناً للأهالي في قرية (سيف سعد) ثم فتحوا نيران أسلحتهم عليهم ووقعت اشتباكات مما أودى بحياة خمسة من السكان.

وأضاف أن المواجهات المسلحة انتهت بهروب المختطفين الاثنين من قبضة داعش في عملية جرت بغياب القوات الأمنية العراقية.

وقال مراسل كوردستان 24 إن مسلحي داعش أحرقوا سيارتين عائدتين للمخطوفين. وترددت أنباء عن عمليات خطف مماثلة في المنطقة.

ووقعت هذه الهجمات على الرغم من تحذيرات أطلقتها حكومة إقليم كوردستان مراراً بشأن الخلايا النائمة في الكثير من المناطق المتنازع عليها.

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