"شعرتُ بالارتياح".. أمريكي يحطم الرقم القياسي بالتهام 76 شطيرة في 10 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- نجح أمريكي متمرس في الأكل السريع في التهام 76 شطيرة "هوت دوغ" في 10 دقائق محطماً رقمه القياسي خلال مسابقة "ناثان" الدولية الشهيرة لتناول هذه الأطعمة في نيويورك.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فقد تفوق الأمريكي جوي تشيسنات، صاحب التصنيف الأعلى عالمياً في مسابقات تناول الـ"هوت دوغ"، على أقرب منافسيه بفارق 26 شطيرة "هوت دوغ" إضافية.

كما حطّم الرقم القياسي السابق الذي حققه شخصياً في اليوم الوطني الأمريكي في الرابع من تموز يوليو العام الماضي حين التهم 75 "هوت دوغ".

وقال تشيسنات لمحطة "إي إس بي إن"، "شعرت بالارتياح"، وذلك خلال الحدث الذي أقيم بحضور جمهور مجدداً بعد تنظيمه العام الماضي من دون متفرجين بسبب جائحة كورونا.

وأضاف "حتى لو كنت غير مرتاح، فإن رؤية الجميع يهتفون لي ويحمسونني جعلتني أشعر أنني بحالة جيدة".

وفاز تشيسنات بـ14 من آخر 15 مسابقة التهام "هوت دوغ" منذ أن هزم حامل اللقب ست مرات الياباني تاكيرو كوباياشي في عام 2007.

وكانت هزيمة تشيسنات الوحيدة أمام مات ستوني عام 2015.

كذلك التهمت ميشيل ليسكو 30 شطيرة "هوت دوغ" وثلاثة أرباع شطيرة لتفوز بلقب هذه المسابقة لدى السيدات متقدمة على سارة رودريغيز.