روسيا تشيد بازدهار كوردستان وتبدي استعدادها لتعزيز التبادل التجاري

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 5 تموز (يوليو) 2021، السفير الروسي الجديد لدى العراق البروس كوتراشيف والوفد المرافق له.

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الحكومة السفير الروسي الجديد بمناسبة تسنّم منصبه، وتمنى له التوفيق في مهامه لتعزيز علاقات روسيا مع العراق وإقليم كوردستان.

وأشاد السفير الروسي بالازدهار الذي ينعم به إقليم كوردستان في ظل إعادة البناء والإعمار، وأعرب عن استعداد بلاده لتوطيد آفاق التعاون مع الإقليم، ولا سيما في مجال التبادل التجاري والاستثماري.