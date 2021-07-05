سیاسة

روسيا تشيد بازدهار كوردستان وتبدي استعدادها لتعزيز التبادل التجاري

أشاد السفير الروسي بالازدهار الذي ينعم به إقليم كوردستان في ظل إعادة البناء والإعمار
author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني خلال لقائه السفير الروسي الجديد لدى العراق البروس كوتراشيف
مسرور بارزاني خلال لقائه السفير الروسي الجديد لدى العراق البروس كوتراشيف
کوردستان إقليم كوردستان مسرور بارزاني البروس كوتراشيف

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 5 تموز (يوليو) 2021، السفير الروسي الجديد لدى العراق البروس كوتراشيف والوفد المرافق له.

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الحكومة السفير الروسي الجديد بمناسبة تسنّم منصبه، وتمنى له التوفيق في مهامه لتعزيز علاقات روسيا مع العراق وإقليم كوردستان.

وأشاد السفير الروسي بالازدهار الذي ينعم به إقليم كوردستان في ظل إعادة البناء والإعمار، وأعرب عن استعداد بلاده لتوطيد آفاق التعاون مع الإقليم، ولا سيما في مجال التبادل التجاري والاستثماري.

جانب من اجتماع اليوم - صورة: KRG
جانب من اجتماع اليوم - صورة: KRG
موضوعات ذات صلة
کوردستان

"ساماريتان بيرس" لمسرور بارزاني: كوردستان واحة للتعايش السلمي في المنطقة
  24 دقائق
کوردستان

دراسة حديثة: رياضة المشي تقلص مخاطر الموت المبكر
  31 دقائق
کوردستان

العراق يقرر استقدام المطلك في قضية تحويل مالي "خلافاً" للقانون
  44 دقائق
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
كل الحقوق محفوظة
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات