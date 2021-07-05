كوردستان تسجل أكثر من ألف اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، تسجيل أكثر من ألف اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في تقرير ان مختبراتها سجلت 1071 اصابة جديدة بكورونا، ويشير هذا الرقم الى ارتفاع كبير في أعداد الإصابات في الاقليم.

والإصابات الجديدة توزعت كالتالي: أربيل 311 اصابة، 286 في السليمانية وفي دهوك 415، 54 في كرميان اما في رابرين 5 اصابات.

وتماثلت 625 اصابة جديدة، 86 منها في اربيل، 210 في السليمانية، 311 في دهوك، 2 في حلبجة، 15 في كرميان و1 في رابرين.

واكدت الوزارة تسجيل 6 حالات وفاة، 3 منها في اربيل و3 في السليمانية.

وبلغ العدد الاجمالي للإصابات 189401، شفي منها 176562، فيما توفي حتى الآن 4510 شخصا.

سوار احمد