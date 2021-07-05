استهداف قاعدة عين الأسد بـ 3 صواريخ ولا إصابات

أربيل (كوردستان 24)- كشف متحدث عسكري أميركي، يوم الاثنين، أن قاعدة عين الأسد العسكرية في محافظة الأنبار والتي تستضيف قوات أمريكية تعرضت للاستهداف بثلاثة صواريخ.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق وسوريا واين ماروتو ان ثلاثة صواريخ استهدفت قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية بمحافظة الأنبار العراقية غربي العراق.

ونشر ماروتو على حسابه في موقع تويتر "في الساعة 2:45 مساء بالتوقيت المحلي للعراق، تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية لثلاثة صواريخ".

وأضاف "سقطت الصواريخ على محيط القاعدة، لا توجد إصابات ويتم تقييم الأضرار".

وتعرضت قاعدة عين الاسد لهجوم صاروخي، في العشرين من يوليو الماضي، بدون سقوط ضحايا أيضا.

سوار احمد