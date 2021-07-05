القوات الأمنية تضبط عجلة تحمل قاعدة صواريخ أُطلقت على "عين الأسد"

أربيل (كوردستان 24)- تمكنت القوات الأمنية العراقية من ضبط عجلة تحمل القاعدة التي تم إطلاق الصواريخ منها على قاعدة عين الأسد العراقية، والتي تستضيف جنودا أمريكيين.

وتعرضت قاعدة عين الأسد العسكرية في محافظة الأنبار والتي تستضيف قوات أمريكية، اليوم الاثنين، للاستهداف بثلاثة صواريخ وفق ما افاد متحدث باسم التحالف الدولي.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان "القوات الأمنية تفتح تحقيقا في حادثة سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، دون خسائر تذكر، كما ضبطت عجلة نوع كيا حمل متروكة بقضاء هيت تحمل القاعدة التي تم إطلاق الصواريخ منها".

ونشر المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق وسوريا واين ماروتوعلى حسابه في موقع تويتر "في الساعة 2:45 مساء بالتوقيت المحلي للعراق، تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية لثلاثة صواريخ".

وأضاف "سقطت الصواريخ على محيط القاعدة، لا توجد إصابات ويتم تقييم الأضرار".

وتعرضت قاعدة عين الاسد لهجوم صاروخي، في العشرين من يوليو الماضي، بدون سقوط ضحايا أيضا.

سوار أحمد