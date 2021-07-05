أنقذه من الموت فتعلق به.. لقلق يصادق شابا كورديا في أورمية

أربيل (كوردستان 24)- تعلق طائر لقلق بشاب كوردي في منطقة مركور التابعة لمحافظة أورمية في إيران، بعد أن أنقذه الشاب من موت محقق.

وقبل ثلاثة اشهر سقط اللقلق من عشه حين كان فرخا صغيرا، وكُسر جناحه فعمد الشاب أكرم إلى معالجته وإطعامه بيده حتى شفي تماما، وبات يعيش مع بقية الدواجن في حديقة المنزل رافضا التحليق والمغادرة.

ويرفض اللقلق أن يتناول الطعام من يد أي شخص آخر غير صديقه.

ويقول أكرم ان "الطائر يشعر بحزن كبير حين أغيب عن المنزل ويسرع بسعادة لاستقبالي حين أعود".

سوار أحمد