السفارة الأمريكية لدى بغداد تتصدى لهجوم بطائرة مسيرة في المنطقة الخضراء

أربيل (كوردستان 24)- قالت السفارة الأمريكية لدى العراق، اليوم الثلاثاء، إنها تصدت لهجوم بطائرة مسيّرة حاولت استهداف مبنى السفارة في المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة بغداد.

وذكرت السفارة في بيان، إنه "في وقت مبكر من صباح يوم 6 تموز- يوليو ، تفعلت المنظومة الدفاعية داخل مجمع السفارة الأمريكية في بغداد وقضت على تهديد جوي".

وأضافت السفارة في بيانها "نحن نعمل مع شركائنا العراقيين على التحقيق، وكذلك سنواصل اتخاذ جميع التدابير المناسبة واللازمة لحماية سلامة موظفينا ومنشآتنا".

وكانت قاعدة عين الأسد التي تستضيف قوات أميركية غربي البلاد، قد تعرضت إلى هجوم صاروخي في وقت سابق من يوم الاثنين، دون وقوع إصابات.

وذكرت خلية الإعلام الأمني أن القوات الأمنية فتحت تحقيقا في حادثة سقوط 3 صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، دون خسائر تذكر.

وتتعرض المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية، إلى جانب القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف قوات أمريكية إلى هجمات بواسطة صواريخ الكاتيوشا أو الطائرات المسيرة المفخخة. وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء هذه الهجمات.

سوار أحمد