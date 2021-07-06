برلمان كوردستان يعقد جلسة لمناقشة عدد من القوانين

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يعقد برلمان اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، جلسة لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، منها التصويت على مقترح قانون تعديل تمليك الاراضي المتجاوز عليها في حدود البلديات في الاقليم.

ويجتمع نواب البرلمان في الساعة 11:00 من قبل ظهر اليوم للتصويت ومناقشة مشاريع القرارات الواردة في جدول أعمال هيئة البرلمان.

وسيتم التصويت على التسجيل الرسمي للمنازل التي بنيت بشكل عشوائي في محيط البلديات والتي تسمى محليا بـ"التجاوزات".

من جهة اخرى سيناقش النواب عددا من الافكار المتعلقة بإيجاد فرص عمل عبر إعادة تشغيل المصانع والمعامل، وكذلك الأفكار المتعلقة بكيفية حماية البيئة داخل المدن والأقضية والنواحي وإعادة تدوير النفايات وملف التعليم العالي والبحث العلمي، وتقييم الوضع الصحي مع ارتفاع اصابات فيروس كورونا مرة أخرى.

كما ستتم خلال جلسة اليوم إعادة قراءة لعدد من مشاريع القرارات منها مشروع قرار التعديل الاول لقانون حقوق وامتيازات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعديل قانون الاستثمار الصناعي للقطاع الخاص والمشترك، و مشروع قانون تفعيل القانون الرسمي للطوابع العراقية.

سوار احمد