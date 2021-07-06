البرازيل تفوز على بيرو بهدف نظيف وتحجز مقعدا في نهائي كوبا أمريكا

أربيل (كوردستان 24)- فاز منتخب البرازيل بهدف نظيف في دور نصف النهائي على بيرو في ملعب "نيلتون سانتوس" بريو دي جانيرو. وجاء فوز منتخب السامبا بعد تمريرة حاسمة من نجم باريس سان جرمان نيمار إلى لاعب ليون الفرنسي لوكاس باكيتا.

ويوم السبت المقبل، يلتقي منتخب السامبا مع الفائز في مباراة نصف النهائي الثانية التي تجمع في برازيليا منتخبي الأرجنتين وكولومبيا.

وأعرب النجم البرازيلي نيمار عن أمله في لقاء الأرجنتين في النهائي مضيفا بأنه متأكد من فوز منتخب بلاده في هذا النهائي.

سوار أحمد