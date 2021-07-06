الدولار يواصل الهبوط وسعر "المعدن الاصفر" يتصاعد في اسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- واصل سعر الدولار الهبوط اليوم الثلاثاء، في وقت تصاعدت فيه اسعار الذهب في اسواق اقليم كوردستان.
أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم
100 دولار = 147150 دينار
100 يورو = 175000 دينار
100 جنيه إسترليني = 203000 دينار
100 ليرة تركية = 17000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار
دينار أردني واحد = 2050 ديناراً
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم
مثقال عيار 24 = 426000 دينار
مثقال عيار 21 = 375000 دينار
مثقال عيار 18 = 320000 دينار
سوار أحمد