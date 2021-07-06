بمشاركة 35 فيلما.. انطلاق أول مهرجان للأفلام السينمائية الكوردية في موسكو

أربيل (كوردستان 24)- تجري الاستعدادات لإنطلاق أول مهرجان للأفلام السينمائية الكوردية في العاصمة الروسية موسكو، وذلك بمشاركة عشرات الأفلام ودعم من مؤسسة كوردستان 24 للإعلام والأبحاث.

وقالت إحدى منظمات المهرجان، كليستان كردن زري، لكوردستان 24 ان "تم حتى الآن اختيار 35 فيلما للمهرجان الذي سينطلق في 21 من شهر حزيران يونيو الجاري ويستمر حتى 25 من الشهر نفسه".

واكدت كردن زري ان معظم الاستعدادات قد تم استكمالها، مشيرة الى ان اللجنة المنظمة للمهرجان تعمل الآن على تنظيم وترتيب الأمور اللوجستية وتأمين تأشيرات الدخول للشخصيات المدعوة.

وكان من المقرر أن تنطلق أول نسخة للمهرجان في شهر ايار من العام الماضي، إلا أنه تم تاجيل المهرجان الدولي بسبب تفشي جائحة كورونا.

سوار احمد