الرئيس بارزاني والسفير الروسي لدى بغداد يبحثان الانتخابات المبكرة وأوضاع العراق

أربيل (كوردستان 24)- بحث الرئيس مسعود بارزاني و السفير الروسي الجديد لدى العراق البروس كوتراشيف، الانتخابات المبكرة وآخر المستجدات السياسية في العراق والمنطقة.

وجاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال استقبال الرئيس بارزاني لكوتراشيف والوفد المرافق له في أربيل.

وخلال اللقاء تباحث الجانبان حول آخر التطورات السياسية في العراق وسوريا والمنطقة عموما، والتهديدات الإرهابية للمنطقة وأهمية التكاتف لمحاربة الإرهاب.

وأكد الرئيس مسعود بارزاني ان محاربة الإرهاب تستوجب التعاون والتكاتف بين كافة الأطراف الدولية، مشيرا الى ضرورة أن يكون هناك تنسيق في محاربة داعش في كل من سوريا والعراق.

وتباحث الجانبان العراقيل التي تعيق العملية السياسية في العراق، والانتخابات العراقية المبكرة، فيما أكدا أن لأوضاع العراق تأثيرا كبيرا على الاستقرار في المنطقة عموما.

وأعرب الجانبان عن الاستعداد لتوطيد آفاق التعاون بين روسيا والإقليم، فيما هنأ الرئيس بارزاني السفير الروسي الجديد بمناسبة تسنّم منصبه، وتمنى له التوفيق في مهامه لتعزيز علاقات روسيا مع العراق وإقليم كوردستان.

سوار أحمد