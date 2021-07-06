مسرور بارزاني وريتشارد بيل يؤكدان على مواصلة التعاون بين كوردستان والتحالف الدولي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 6 تموز (يوليو) 2021، نائب القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال ريتشارد بيل.

وجرى في الاجتماع بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في العراق وسوريا وعدد من القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك.

كذلك تم التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين إقليم كوردستان وقوات التحالف لضمان مواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة.