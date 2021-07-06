سیاسة

مسرور بارزاني وريتشارد بيل يؤكدان على مواصلة التعاون بين كوردستان والتحالف الدولي

جرى في الاجتماع بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في العراق وسوريا وعدد من القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك
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مسرور بارزاني مع ريشتارد بيل - تصوير: KRG
مسرور بارزاني مع ريشتارد بيل - تصوير: KRG
کوردستان إقليم كوردستان مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 6 تموز (يوليو) 2021، نائب القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال ريتشارد بيل.

وجرى في الاجتماع بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في العراق وسوريا وعدد من القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك.

كذلك تم التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين إقليم كوردستان وقوات التحالف لضمان مواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة.

جانب من اجتماع اليوم - صورة: KRG
جانب من اجتماع اليوم - صورة: KRG

 

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