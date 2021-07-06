صحة وبیئة

كوردستان تتخطى عتبة وبائية جديدة بحصيلة ثقيلة لليوم الثاني على التوالي

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کوردستان إقليم كوردستان كورونا فيروس كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الثلاثاء تسجيل حصيلة ثقيلة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن مختبراتها ومستشفياتها سجلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية 984 إصابة جديدة بالوباء ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 190 ألف و385 حالة مؤكدة منذ تفشي الجائحة في إقليم كوردستان في آذار مارس 2020.

وذكر التقرير أن 648 مصاباً بالوباء تماثلوا للشفاء في الفترة نفسها ليرتفع رصيد الإقليم من المتعافين إلى 177 ألفاً و210 حالات تشافٍ.

وأفادت وزارة الصحة بوفاة ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة في أربيل ومثلهم في دهوك وأثنان في السليمانية في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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