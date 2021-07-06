الرئيس بارزاني يعزّي عائلة يوري نبييف

أربيل (كوردستان 24)- عزّى الرئيس مسعود بارزاني الثلاثاء بوفاة الشخصية السياسية والثقافية الكوردية في روسيا يوري شاميل نبييف.

وفيما يلي نص التعزية:

بسم الله الرحمن الرحيم

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الشخصية السياسية والثقافية الكوردية في روسيا ونائب رئيس اتحاد الجمعيات الكوردية في الاتحاد السوفيتي السابق ورئيس منظمة الوئام والتعاون مع الشعب الكوردي الأستاذ ( يوري شاميل نبييف) الذي توفي في مدينة موسكو إثر إصابته بالمرض.

لقد كان الأستاذ يوري نبييف قومياً مخلصاً وقد أدى دوراً بارزاً في نشر الوئام والثقافة والفكر القومي بين الكورد.

أتقدم بأحر التعازي والمواساة لعائلة وأصدقاء المرحوم يوري نبييف وعموم الجماهير والمنظمات والناشطين الكورد في روسيا وبلدان الاتحاد السوفيتي السابق، وأشاطرهم الأحزان. وابتهل إلى الله العظيم أن يلهم الجميع الصبر والسلوان ويتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة.

مسعود بارزاني

6/تموز/ 2021