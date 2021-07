الأمم المتحدة تندد بهجوم مطار أربيل وتحذر من دفع البلاد "نحو المجهول"

أربيل (كوردستان 24)- نددت الأمم المتحدة الأربعاء بالهجوم الذي استهدف مطار أربيل الدولي بطائرة مسيّرة محملة بالمتفجرات، وقالت إنه يمثل "إهانة" لسيادة القانون.

وفي وقت متأخر من ليل الثلاثاء، استهدفت طائرة مسيرة ملغومة مطار أربيل الدولي فيما أكدت مديرية مكافحة الإرهاب أن الهجوم لم يوقع أي خسائر بشرية أو أضرار.

ويأتي الهجوم بعد يوم من استهداف صواريخ وطائرة مسيرة قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات أمريكية في الأنبار والسفارة الأمريكية في بغداد.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها كانت على علم بالتقارير التي تحدثت عن الهجوم، لكن المعلومات الأولية لا تشير إلى سقوط إصابات.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين هينيس- بلاسخارت على حسابها في تويتر إن الهجمات المستمرة وهجوم الليلة الماضية في أربيل "إهانة لسيادة القانون".

These constant attacks, last night again in Erbil, are an affront to the rule of law. Such acts are pushing the country towards the unknown, with the Iraqi people potentially paying a high price. The legitimacy of the State must not be threatened by callous armed actors.