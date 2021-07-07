مجلس وزراء إقليم كوردستان يجتمع لمناقشة جملة قضايا

أربيل (كوردستان 24)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان اليوم الأربعاء جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني والوفد الحكومي الذي استضافه برلمان كوردستان، وذلك لمناقشة جملة من الموضوعات.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان أن مجلس الوزراء سيستعرض في جلسة اليوم ملخصاً عن نتائج استضافة وزراء الحكومة في الجلسة الأخيرة لبرلمان كوردستان والمتعلقة بالرد على أسئلة أعضاء البرلمان وتقديم التوصية النهائية لجلسة البرلمان.

وأضاف البيان أن الجلسة ستشهد عرضاً لنص تعديل مسودة مشروع قانون (تعديل قانون وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان – العراق رقم 5 لسنة 2010) والمتعلق بإنشاء المديرية العامة للتأمين.

كذلك، تشهد الجلسة عرض تقرير تحليلي حول مسوّدة مشروع قانون (التربية والتعليم في إقليم كوردستان - العراق)، بحسب البيان.

وسيختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض القرار الذي اتخذه المجلس الاقتصادي الأعلى يوم الأحد الماضي بشأن إعادة تنظيم الدخل العام للضرائب والرسومات.