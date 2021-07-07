أمن

هجوم جديد يستهدف قاعدة عين الأسد غربي الأنبار

هذا ثاني هجوم تتعرض له القاعدة الواقعة في محافظة الأنبار خلال هذا الأسبوع
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سبق أن تعرضت قاعدة عين الأسد إلى هجمات مماثلة - تصوير: رويترز
سبق أن تعرضت قاعدة عين الأسد إلى هجمات مماثلة - تصوير: رويترز
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أربيل (كوردستان 24)- سقطت سبعة صواريخ على الأقل في قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية وقوات دولية دون أن تسفر عن سقوط ضحايا، بحسب مصدر أمني.

وهذا ثاني هجوم تتعرض له القاعدة الواقعة في محافظة الأنبار خلال هذا الأسبوع، وجاء ساعات من هجوم بطائرة مسيرة ملغومة على مطار أربيل الدولي.

وقال مصدر أمني لكوردستان 24 طالباً عدم نشر اسمه، إن سبعة صواريخ "سقطت داخل قاعدة عين الأسد" دون أن تسفر عن سقوط ضحايا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم يوم الأربعاء.

وتتهم الولايات المتحدة فصائل مسلحة مدعومة من إيران بشن الهجمات الصاروخية على قواتها في العراق.

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