هجوم جديد يستهدف قاعدة عين الأسد غربي الأنبار

أربيل (كوردستان 24)- سقطت سبعة صواريخ على الأقل في قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية وقوات دولية دون أن تسفر عن سقوط ضحايا، بحسب مصدر أمني.

وهذا ثاني هجوم تتعرض له القاعدة الواقعة في محافظة الأنبار خلال هذا الأسبوع، وجاء ساعات من هجوم بطائرة مسيرة ملغومة على مطار أربيل الدولي.

وقال مصدر أمني لكوردستان 24 طالباً عدم نشر اسمه، إن سبعة صواريخ "سقطت داخل قاعدة عين الأسد" دون أن تسفر عن سقوط ضحايا.

مراسلنا: الهجوم الذي استهدف قاعدة #عين_الأسد ألحق أضراراً مادية pic.twitter.com/MJ6Q808KXv — Kurdistan24 عربية (@arabick24) July 7, 2021

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم يوم الأربعاء.

وتتهم الولايات المتحدة فصائل مسلحة مدعومة من إيران بشن الهجمات الصاروخية على قواتها في العراق.