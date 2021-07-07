أمن

التحالف الدولي يعلن تفاصيل هجوم قاعدة عين الأسد: 14 صاروخاً و3 إصابات

كانت أنباء أولية أشارت إلى سبعة صواريخ ألحقت أضراراً مادية بعدد من المنازل المجاورة للقاعدة، حسبما افاد مصدر أمني لكوردستان 24
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كانت الصواريخ قد اطلقت من على متن شاحنة
كانت الصواريخ قد اطلقت من على متن شاحنة
العراق العراق عين الأسد الأنبار التحالف الدولي

أربيل (كوردستان 24)- قال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأربعاء إن قاعدة عين الأسد التي تستضيف أمريكيين تعرضت إلى هجوم بـ14 صاروخاً مما اسفر عن ثلاث إصابات.

وهذا ثاني هجوم تتعرض له القاعدة الواقعة في محافظة الأنبار خلال هذا الأسبوع، وجاء ساعات من هجوم بطائرة مسيرة ملغومة على مطار أربيل الدولي.

وكانت أنباء أولية أشارت إلى سبعة صواريخ ألحقت أضراراً مادية بعدد من المنازل المجاورة للقاعدة، حسبما افاد مصدر أمني لكوردستان 24.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي وأين ماروتو على حسابه في تويتر إن 14 صاروخاً سقط في الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي على قاعدة عين الأسد الجوية.

وتابع "تفعيل التدابير الدفاعية لحماية القوات".

وأضاف أن التقارير الأولية تشير إلى وقوع ثلاث إصابات طفيفة، وقال "ويجري تقييم الأضرار".

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