التحالف الدولي يعلن تفاصيل هجوم قاعدة عين الأسد: 14 صاروخاً و3 إصابات

أربيل (كوردستان 24)- قال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأربعاء إن قاعدة عين الأسد التي تستضيف أمريكيين تعرضت إلى هجوم بـ14 صاروخاً مما اسفر عن ثلاث إصابات.

وهذا ثاني هجوم تتعرض له القاعدة الواقعة في محافظة الأنبار خلال هذا الأسبوع، وجاء ساعات من هجوم بطائرة مسيرة ملغومة على مطار أربيل الدولي.

وكانت أنباء أولية أشارت إلى سبعة صواريخ ألحقت أضراراً مادية بعدد من المنازل المجاورة للقاعدة، حسبما افاد مصدر أمني لكوردستان 24.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي وأين ماروتو على حسابه في تويتر إن 14 صاروخاً سقط في الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي على قاعدة عين الأسد الجوية.

Initial report: At approx. 12:30 PM local time, Ain Al-Assad Air Base was attacked by 14 rockets. The rockets landed on the base & perimeter. Force protection defensive measures were activated. At this time initial reports indicate 3 minor injuries. Damage is being assessed.