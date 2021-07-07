تأجيل زيارة رئيس الوزراء اليوناني الى العراق

(كوردستان 24)- أفاد مصدر عراقي، اليوم الأربعاء 7 تموز 2021، بأن التطورات الأمنية التي تشهدها البلاد، أجلت زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى العاصمة بغداد.

وقال مصدر لـRT، إن "الهجمات الأخيرة التي طالت السفارة الأمريكية في بغداد ومطار أربيل الدولي الليلة الماضية والقصف الذي طال قاعدة عين الأسد ظهر اليوم، دفعت إلى تأجيل زيارة ميتسوتاكيس".

وأضاف "كان من المقرر أن يصل رئيس الوزراء اليوناني إلى العراق خلال اليومين المقبلين في زيارة رسمية".