نيويورك تايمز: "طالبان" تعتزم الهيمنة الشاملة على أفغانستان

(كوردستان 24)- ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن حركة "طالبان" الأفغانية قد نفذت إستراتيجية واسعة لمحاولة إعادة تصنيفها كـ"حكام قادرين" بينما يشن مقاتلوها هجوماً لا يرحم للاستيلاء على الأراضي في جميع أنحاء البلاد.

وقالت الصحيفة إنها إشارة صارخة إلى أن متمردي "طالبان"، الذين يدركون إرثهم من الحكم القاسي، يعتزمون تماماً محاولة الهيمنة الشاملة على أفغانستان بمجرد انتهاء الانسحاب الأمريكي.

لكن الدلائل على أن حركة طالبان لم يتم إصلاحها تتضح بشكل متزايد: إذ تستمر حملة الاغتيالات ضد موظفي الحكومة والأمن، ولا توجد جهود تذكر في محادثات السلام، وتُجبر النساء على ترك الأدوار التي يتعاملن فيها مع الجمهور والفتيات تتركن المدارس.