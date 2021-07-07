المتحدث العسكري باسم الكاظمي: استهداف مطار أربيل وعين الأسد "انتهاك صارخ" لهيبة الدولة

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول اليوم الأربعاء، ان استهداف مطار أربيل وقاعدة عين الأسد "انتهاك صارخ" لهيبة الدولة العراقية، مشيرا الى أن الحكومة تؤكد ستلاحق المتجاوزين على القانون.

وجاء في بيان ان "الحكومة العراقية في الوقت الذي تشجب فيه هذا الهجوم الآثم وتستنكره، فإنها تؤكد ملاحقة المتجاوزين على القانون، وفرض الأمن استعداداً لتنظيم الانتخابات النزيهة العادلة".

واكد البيان ان هذه الهجمات تشكل "انتهاكاً صارخاً لكل القوانين، واعتداءً على هيبة الدولة والتزاماتها الدولية".

واشار الى أن الحكومة العراقية "تؤكد رفضها استخدام الأراضي العراقية وأمن مواطنيها ساحةً لردود الفعل؛ مما يستوجب ضبط النفس واحترام مخرجات الحوار الاستراتيجي".

وفي وقت متأخر من ليل الثلاثاء، استهدفت طائرة مسيرة ملغومة مطار أربيل الدولي فيما أكدت مديرية مكافحة الإرهاب أن الهجوم لم يوقع أي خسائر بشرية أو أضرار، كما تعرضت قاعدة عين الأسد التي تستضيف أمريكيين اليوم الأربعاء، إلى هجوم بـ14 صاروخاً مما اسفر عن ثلاث إصابات.

سوار أحمد