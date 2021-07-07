كوردستان تسجل 3 وفيات و905 اصابة جدديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، تسجيل 905 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم إجراء 9089 فحصا جديدا في عموم مناطق ومحافظات الاقليم.

وتوزعت الإصابات الجديدة كالتالي: 243 في اربيل، 246 في السليمانية و395 في دهوك، 21 في كرميان.

وتماثلت 691 حالة للشفاء معظمها في محافظتي السليمانية ودهوك.

وأكد التقرير تسجيل 3 حالات وفاة، واحدة في أربيل وأخرى في السليمانية والثالثة في دهوك.

وبلغ العدد الكلي للإصابات 191290 اصابة، شفي منها 177901، فيما توفي حتى الآن 4521 شخصا.

سوار أحمد