سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير الهندي لدى العراق

أبدى السفير الهندي استعداد بلاده للدفع بالعلاقات الثنائية مع العراق وإقليم كوردستان نحو الأمام
author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني والسفير الهندي لدى العراق - تصوير: KRG
مسرور بارزاني والسفير الهندي لدى العراق - تصوير: KRG
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أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 7 تموز (يوليو) 2021، السفير الهندي لدى العراق بيرندر سينغ ياداف، والذي يزور إقليم كوردستان بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وخلال الاجتماع، الذي حضره القنصل العام الهندي في أربيل سبحان سي كاين، أثنى رئيس الحكومة على جهود السفير خلال فترة عمله ودوره في تعزيز علاقات الهند مع العراق وإقليم كوردستان، متمنياً له النجاح في مهامه القادمة.

هذا وأعرب السفير الهندي عن خالص تقديره لحكومة إقليم كوردستان لما قدمته من تعاون وتسهيلات لإنجاح مهام السفارة والقنصلية الهنديتين، وأبدى استعداد بلاده للدفع بالعلاقات الثنائية مع العراق وإقليم كوردستان نحو الأمام.

جانب من اجتماع اليوم - صورة: KRG
جانب من اجتماع اليوم - صورة: KRG

 

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