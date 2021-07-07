محمد كريم عن إغلاق مكتب روجآفا: مهنيتنا أزعجت المتنفذين ولا مبرر لمن يريد حجب الحقائق

أربيل (كوردستان 24)- أجرت جميعة المراسلين الأجانب في الولايات المتحدة، لقاء مع المدير العام لمؤسسة كوردستان 24 محمد كريم، حول إغلاق مكتب كوردستان 24 في مناطق الإدارة الذاتية بشمال شرق سوريا.

وأوضح المدير العام لمؤسسة كوردستان 24 محمد كريم خلال المقابلة كافة التفاصيل المتعلقة بطبيعة عمل فضائية كوردستان 24، وتداعيات إغلاق مكاتبها في شمال وشرق سوريا.

وقال كريم في المقابلة ان "قناتنا كانت تعمل بمهنية وبدون إنحياز، وضمن الأسس والمبادئ الإعلامية العالمية، وكانت تهدف الى تغليب الحقيقة ومصلحة الناس وإظهار الفساد وإنتهاكات حقوق الانسان والتطرف والعنف والفقر واللجوء، لذلك فإن اي جهة أو دولة أو إدارة مسؤولة عن إغلاق مكتبنا هناك هي بالتأكيد غير راضية عن العمل الموضوعي والدقيق لكوردستان 24 في روجآفا.

واشار كريم الى أن "فضائيتنا كان لها مكتبين في روج آفا، أحدهما في كوباني والآخر في القامشلي، وكانت فرقنا الصحفية تتابع كافة الأحداث عن كثب، حيث قامت بتغطية الهجوم التركي على عفرين وأظهرت للناس مقاطع الفيديو والصور التي تظهر العنف ومعاناة الناس في تلك المناطق وأوصلتها الى المجتمع الدولي، بحيث أصبحت مؤسستنا مصدرا للأخبار لوكالات الإعلام الدولية وقد قوبلت تقارير كوردستان 24 بترحيب كبير من قبل المجتمع الكوردي في كل مكان".

واضاف "نحن نرغب في تغطية الأحداث والحصول على الاخبار الجديدة بحرية تامة، وذلك من أجل إيصالها الى أكبر عدد من الكورد في المنطقة، وبإغلاق فضائيتنا لم يعد هذا الأمر متاحا وفي النتيجة فإن عدد كبيرا من الناس ستغيب عنهم الحقائق وما يجري في شمال وشرق سوريا."

واشار المدير العام لمؤسسة كوردستان 24 محمد كريم الى أن "إغلاق مكاتب فضائيتنا في روجآفا اثار موجة غضب عارم وردود فعل محلية ودولية، فقد أصدر الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة صحفيي كوردستان ومنظمة مراسلون بلا حدود ومركز المترو والعديد من المؤسسات الإعلامية والأكاديميين والصحفيين، بيانات تضامن وأدانوا قرار حزب الاتحاد الديمقراطي بإغلاق مكاتبنا دون اي مبرر".

وأكد محمد كريم أن "فرقنا الصحفية غير قادرة على العمل في مناطق شمال شرق سوريا حاليا، عدا أنها تخضع للمراقبة الأمنية"، فيما طالب في الوقت نفسه، سلطات الإدارة الذاتية "بإعادة النظر في قرارها غير الديمقراطي والسماح لفضائية كوردستان 24 بالعمل بحرية في روجآفا".

وتأسست مؤسسة كوردستان24 تحت اشراف قناة فرانس 24 وبثت قناتها التلفزيونية والتي تحمل الاسم ذاته في 31 من شهر تشرين الاول اكتوبر عام 2015 وتمكنت في فترة قياسية من لفت الانظار اليها، وهي مؤسسة اخبارية معلوماتية كوردية تبث من اقلیم كوردستان- العراق.

وتملك المؤسسة مكاتب عديدة منتشرة في اصقاع الارض لاسيما في شمال كوردستان وغربها وفي العراق وتركيا واوروبا والولايات المتحدة الامريكية وروسيا لتصبح بذلك احد اهم مصادر الاخبار للمحطات التلفزيونية العالمية وبخاصة في الاحداث الساخنة.