المعهد الذهبي للاستراتيجية الدولية: كوردستان 24 المصدر الأول للمعلومات من جميع مناطق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استنكر المعهد الذهبي للاستراتيجية الدولية إغلاق مكاتب فضائية كوردستان 24 في مناطق روجآفا، واصفا الفضائية بالمصدر الأول للمعلومات من جميع مناطق كوردستان.

وأقدمت الأجهزة الأمنية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي في 20 من شهر حزيران الماضي، على إغلاق مكتب كوردستان 24 دون سابق إنذار.

وذكر المعهد في بيان "يستنكر المعهد الذهبي للاستراتيجية الدولية قيام حزب الاتحاد الديمقراطي في بإغلاق مكاتب كوردستان24، المصدر الأول للمعلومات من جميع مناطق كوردستان الكبرى".

واشار البيان الى ان "هذا الإجراء، الذي أُتخذ دون سابق إنذار أو تفسير،يلقي بظلال من الشك على التزام إدارة روجآفا بالحريات الأساسية، وهي نفس الحريات التي ناضل الشعب الكوردي بلا كلل منذ عقود للحصول عليها".

واضاف البيان "وفي الواقع، هذه هي المرة الثانية التي تُغلق فيها مكاتب كوردستان24، على الرغم من تأكيدات حزب الاتحاد الديمقراطي بأنه يسعى إلى "حل ديمقراطي يشمل الاعتراف بالحقوق الثقافية والوطنية والسياسية، ويطور ويعزز نضاله السلمي ليتمكن من حكم نفسه في مجتمع ديمقراطي متعدد الثقافات" في رو آفا، ولا يبدو أن الرقابة على الصحافة واضطهاد الأفكار هي الوسيلة المناسبة لتحقيق تلك الأهداف السامية".

وتابع "في جميع أنحاء العالم، يتطلع الكثيرون إلى كوردستان 24 للحصول على تقارير مباشرة وغير متحيزة عن الأحداث في جميع مناطق كوردستان الأربعة في سوريا والعراق وإيران وتركيا، ونحن ننظر إلى إغلاقها على أنه تطور مقلق، وأصبح أكثر خطورة بسبب الإغلاق اللاحق لمعبر سيمالكا الحدودي".

وقال المعهد في بيانه "ونأمل ألا تبشر هذه الأعمال المشؤومة بعهد جديد من الاستبداد للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ونتطلع إلى المجتمع الحر الذي قاتل الكورد السوريون ببسالة للحصول عليه".

وتقول مؤسسة كوردستان 24 إن محطتها التلفزيونية تتعاطى مع الأحداث بحياد ومهنية، ولم تنتهك قواعد العمل الصحفي وقوانينه قط معتبرة أن إغلاق مكتبها في روجافا، انتهاك صارخ لحرية الإعلام، كما اتهمت السلطات هناك بقمع تعدد الآراء.