هجوم صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء ببغداد

أربيل (كوردستان 24)- قالت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، ان المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، تعرضت لقصف بثلاثة صواريخ كاتيوشا.

وذكر بيان للخلية، "بالساعة 200 قامت مجموعة خارجة عن القانون باستهداف المنطقة الخضراء في بغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا".

وأوضح البيان أن الصاروخ الأول سقط قرب مقر جهاز الأمن الوطني، والثاني في ساحة الاحتفالات، فيما سقط صاروخ آخر قرب منطقة الشيخ عمر في حي سكني، مما أدى إلى أضرار بعجلة أحد المواطنين.

وأكدت خلية الإعلام أن "هذه الاعمال التي لا تريد الخير لهذا البلد ستواجه بقوة من قبل الأجهزة الأمنية والتي ستتابع استخبارياً وميدانياً من قام بهذه الأعمال التي تعرض حياة المواطنين للخطر وكذلك استهداف البعثات الدبلوماسية الاجنبية".

وتم القصف بعد استهداف مطار أربيل الدولي، في اقليم كوردستان، بطائرات مسيرة مفخخة "لم توقع أضرارا" بحسب ما أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في اقليم كوردستان.

وتأتي الهجمات بعد يوم واحد من استهداف قاعدة عين الأسد في الأنبار غربي العراق، والتي تستضيف جنودا أمريكيين، كما تعرضت القاعدة لهجوم مماثل يوم الاثنين الماضي، حيث تعرضت لهجوم بـ 3 صواريخ كاتيوشا.