اقتصاد

بورصة أربيل تسجل صعودا في أسعار الدولار وانخفاضا في الذهب

author_image سوار أحمد
کوردستان اسعار الذهب اسعار الدولار اقليم كوردستان بورصة أربيل

أربيل (كوردستان 24)- سجلت اسواق اقليم كوردستان اليوم الخميس، صعودا في أسعار الدولار الأمريكي فيما تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف.

أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم


100 دولار = 147600 دينار

100 يورو = 175000 دينار

100 جنيه إسترليني = 203000 دينار

100 ليرة تركية = 17000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار

دينار أردني واحد = 2050 ديناراً


أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم


مثقال عيار 24 = 425000 دينار

مثقال عيار 21 = 375000 دينار

مثقال عيار 18 = 320000 دينار

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