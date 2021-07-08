في كركوك.. الكورد يتصدون لحملة تغيير خارطة "كابلكة" وسكانها يتأهبون لأسوء الاحتمالات

أربيل (كوردستان 24)- أحبط سكان قرية كابلكة بمحيط محافظة كركوك، محاولة للإستيلاء على أراضيهم من قبل فلاحين عرب، وذلك في ظاهرة باتت تتكرر في تلك المناطق.

وتنذر هذه المواجهات بحرب لا نهاية لها على الأراضي التي يقول الكورد إن عرباً يحاولون الاستيلاء عليها مستغلين بذلك صمت الاجهزة الامنية.

ويقول سكان القرية ان هذه الأراضي ملك لهم منذ عهد آبائهم وأجدادهم، مؤكدين أن الأوراق الثبوتية التي يدعي الفلاحون العرب من خلالها ملكيتهم للأراضي، مزورة.

ويتهم المسؤولون الكورد السلطات المحلية ومحافظ كركوك راكان الجبوري، بإفساح المجال للتغيير الديموغرافي لصالح العرب على حساب الكورد.

ولم يتسن لكوردستان 24 الوصول الى الجبوري للرد.

وكركوك، التي يسكنها خليط من الكورد والتركمان والعرب والمسيحيين، هي واحدة من ابرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل.

وكان يفترض البت في مصير كركوك عام 2007 طبقا للمادة 140 في الدستور التي تعالج ازمة المناطق المتنازع عليها على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.