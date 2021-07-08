عرس في كركوك يتسبب بإصابة 30 شخصا بكورونا ووفاة امرأة

أربيل (كوردستان 24)- أصيب ثلاثون شخصا بفيروس كورونا فيما توفيت امرأة حامل، بعد حضورهم حفلة زواج في مدينة كركوك.

وتقضي التدابير الوقائية لكورونا، بتجنب الازدحامات والاختلاط بين أعداد كبيرة من الاشخاص، كما تقضي القرارات في اقليم كوردستان والعراق عموما، بمنع إقامة الحفلات كإجراء لمواجهة تفشي الفيروس، لكن يشكو العديد من المسؤولين من عدم التزام المواطنين بالتعليمات الصحية.

وقال مراسل كوردستان 24 هيمن دلو ان 30 شخصا أصيبوا بكورونا، كما توفيت امرأة كانت حاملا بعد حفلة زواج.

وقال مدير الشعبة الصحية في كركوك، الدكتور صباح نامق لكوردستان 24 ان عدم الإلتزام بالتدابير الوقائية من غسل للأيدي وارتداء الكمامات وتجنب الاختلاط، يؤدي الى ارتفاع اعداد الإصابات.

وسجل اقليم كوردستان والعراق عموما خلال الاسبوع الماضي، تصاعدا في اعداد الإصابات بكورونا.