الصحة: 400 الف شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح في اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الصحة في اقليم كوردستان ان 400 الف شخصا، تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان يوم الخميس، انها بدأت بحملة التلقيح منذ شهر آذار مارس، وذلك بعد ان استلمت اللقاح الصيني ومن ثم

قالت وزارة الصحة هذا الأسبوع إن ما يقرب من 400 ألف شخص في إقليم كردستان تلقوا على الأقل الجرعة الأولى من لقاح ضد الفيروس التاجي.

أطلقت حكومة إقليم كردستان حملة لقاح في مارس/آذار بعد وصول لقاحات سينوبارم الصينية المتبرع بها. واستمر الطرح بعد تسليم كل من لقاح أكسفورد واسترازينيكا وفايزر-بيو إنتيك في الأسابيع التالية.

وتلقى حتى الآن 4.4 من سكان كوردستان، الجرعة الثانية من اللقاح، في خطوة وصفتها الوزارة بأنها إيجابية.

وتقول الوزارة أن المساعي مستمرة لتأمين اللقاح لكافة سكان اقليم كوردستان.

وسجل اقليم كوردستان حتى الآن 192 الف اصابة بكورونا، بما في ذلك 4500 حالة وفاة، وذلك منذ تفشي الفيروس في مارس آذار 2020.