جبهة السلام والحرية تطرح مبادرة حل للأزمة السورية

أربيل (كوردستان 24)- طرح رئيس تيار الغد السوري أحمد الجربا والذي يشكل تياره جزءا من جبهة السلام والحرية، مبادرة للتوصل الى حل سياسي للأزمة السورية.

وجاء ذلك اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الوطني الكوردي سعود ملا، في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتأسيس جبهة السلام والحرية.

ودعا الجربا المملكة السعودية وجهورية مصر ودولة قطر بمبادرة ليلعبوا دورهم في حل الأزمة السورية، وذلك لما لهذه الدول من ثقل اقليمي على حد تعبيره.

كما دعا الجربا الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا والأمم المتحدة لحل الأزمة السورية والوصول لحل سياسي يخدم تطلعات الشعب السوري.