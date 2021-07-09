كورونا يعاود "المنحى التصاعدي" بحصيلة ثقيلة للإصابات في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الصحة بإقليم كوردستان الجمعة إنها سجلت ارتفاعاً حاداً في حالات الإصابة بفيروس كورونا مع تأكيد أكثر من 1000 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وشهد معدل الإصابات منحى تصاعدياً منذ أن أعلنت وزارة الصحة الاتحادية دخول البلاد في موجة وبائية ثالثة أشد فتكاً من الموجتين السابقتين.

وعبرت السلطات الصحية عن قلقها مع تزايد أعداد الإصابات وضعف الإقبال على تلقي اللقاحات وعدم الامتثال للإجراءات والتدابير الوقائية.

وقالت وزارة صحة إقليم كوردستان في تقريرها اليومي إن مختبراتها سجلت 1007 إصابات تصدرتها محافظة دهوك ثم أربيل فالسليمانية وباقي المناطق.

وبهذا يكون إجمالي الإصابات في عموم الإقليم قد بلغ 193 ألفاً و270 إصابة منذ أن ظهرت أول حالة مؤكدة بالوباء في الإقليم في آذار مارس 2020.

وتعافى من الوباء في الفترة نفسها 798 مصاباً ليرتفع بذلك العدد الكلي للمتعافين إلى 179 ألفاً و461 إصابة، بحسب التقرير الصحي.

وذكرت وزارة الصحة أن ثلاثة أشخاص توفوا بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 4528 حالة.

ويأتي ارتفاع الإصابات في الوقت الذي يكافح فيه إقليم كوردستان موجة جديدة من الوباء بعدما خلف الموجة السابقة تبعات ثقيلة لا تزال آثارها قائمة.