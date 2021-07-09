بالفيديو | أحمد الجربا: إقليم كوردستان "بيت دافئ" للاجئين في السنوات العجاف

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس جبهة السلام والحرية أحمد الجربا الجمعة إن إقليم كوردستان كان بمثابة البيت الدافئ للاجئين السوريين طيلة السنوات العصيبة الماضية.

ويستضيف إقليم كوردستان نحو ربع مليون لاجئ سوري، من مختلف المكونات، منذ تفجر الصراع الدموي في بلادهم عام 2011.

وفي ختام اجتماع الهيئة القيادية بذكراها السنوية الأولى بأربيل، وجّه الجربا "تحية تقدير واحترام للكوردي الأصيل فخامة الرئيس مسعود البارزاني، الذي كان دائماً إلى جانب شعبنا في أزمته".

وأضاف أن إقليم كوردستان كان في هذه السنوات العجاف بـ"مثابة الرئة لمنطقتنا، والبيت الدافئ لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين من مختلف المكونات، بالإضافة للدعم السياسي والمعنوي".

وقال الجربا إن "هذا كله يؤكد بأنه لم يكن من فراغ بأن أول اجتماع فيزيائي لجبهة السلام والحرية كان في أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق".

وأطلق إقليم كوردستان في آذار مارس الماضي مناشدة لدول العالم إزاء اللاجئين السوريين الذين لاذوا بأراضيه طلباً للأمان، وقال إن على العالم تقديم المزيد من الدعم لهم في الوقت الذي يرزح فيه الإقليم تحت أزمة مالية خانقة وموجة عاتية من وباء كورونا.