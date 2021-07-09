صحة وبیئة

هزة أرضية تضرب مناطق عديدة من كوردستان

بلغت قوة الهزة 5 درجات على مقياس ريختر وبعمق 10 كيلومترات. ولم ترد أي أنباء عن خسائر أو أضرار.
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صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان هزة أرضية

أربيل (كوردستان 24)- ضربت هزة أرضية بقوة خمس درجات على مقياس ريختر مناطق عديدة من كوردستان، وفق مديرية الأنواء الجوية.

وذكرت المديرية على صفحتها في فيسبوك أن محيط بلدة حاج عمران الحدودية تعرض إلى هزة أرضية في الساعة 06:41 دقيقة بالتوقيت المحلي.

وأشارت إلى أن مركز الهزة يبعد 43 كيلومتراً عن البلدة.

وبحسب المديرية فقد بلغت قوة الهزة 5 درجات على مقياس ريختر وبعمق 10 كيلومترات. ولم ترد أي أنباء عن خسائر أو أضرار.

واستشعر مواطنون في مهاباد بمنطقة كوردستان ايران بالهزة، كما شعر بها سكان في قضاء سوران وما حوله بالإضافة إلى قلعة دزي ومناطق أخرى من السليمانية.

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