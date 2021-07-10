سیاسة

بالصور | منطقة بارزان.. وجهة سياحية شهيرة بإطلالة صيفية ساحرة

تشتهر منطقة بارزان بالتنوع البيئي والحيواني وبكثرة أشجار الجوز وبساتين الكروم وأصناف لا حصر لها من الفواكه والأزهار
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تشتهر منطقة بارزان بالتنوع البيئي والحيواني وبكثرة أشجار الجوز وبساتين الكروم - تصوير: إلياس عزيز
تشتهر منطقة بارزان بالتنوع البيئي والحيواني وبكثرة أشجار الجوز وبساتين الكروم - تصوير: إلياس عزيز
کوردستان منطقة بارزان كوردستان المناطق السياحية

أربيل (كوردستان 24)- تقع منطقة بارزان على المثلث الحدودي مع تركيا وإيران، وهي من المناطق التي تتبع بلدة ميركسور في محافظة أربيل.

ولا تزال منطقة سوران تأسر القلوب بمناظرها الخلابة وهدير مياهها وتتميز بالهدوء مما يجعلها مقصداً لا غنى عنه بالنسبة للسياح وخاصة في الصيف.

وتشتهر منطقة بارزان بالتنوع البيئي والحيواني وبكثرة أشجار الجوز وبساتين الكروم وأصناف لا حصر لها من الفواكه والأزهار.

وإلى جانب ينابيع مياهها الغزيرة ولا سيما في سد ريزان، تعتبر منطقة بارزان ذات طبيعة خلابة وتجذب إليها سنويا آلاف السياح من شتى المناطق في الداخل والخارج.

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