"الخوخ المحلي" يزيّن أسواق كوردستان بفوائده المذهلة.. تعرف عليها

أربيل (كوردستان 24)- يتميز الخوخ (الدُرّاق) باحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لمختلف الوظائف في الجسم،

ولهذا يفضل المستهلكون المحصول المحلي الطازج على المستورد الذي يُعامل بالمواد الكيميائية لخزنه أطول فترة مما يفقد عناصره المهمة.

ويحتوي الخوخ على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات المهمة، مما تجعل فوائده عديدة ومهمة، كما يؤكد خبراء التغذية.

فوائد الخوخ الصحية

1. تحسين صحة البشرة

محتوى الخوخ الغني بمضادات الأكسدة الفلافينويد (Flavonoid)، وفيتامين ج وبشكل خاص فيتامين أ والمعروف بفيتامين الجمال، يجعل للخوخ أهمية كبيرة في الحصول على بشرة وردية، ومشرقة، ومشدودة بعيدة عن التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

2. المساعدة على فقدان الوزن

يعد الخوخ من الفواكه قليلة السعرات الحرارية والغنية بالألياف والماء والتي تساعد على زيادة الإحساس بالشبع وقمع الجوع فور تناولها، فلو تم تناوله كوجبة خفيفة ما بين الوجبات فإنه بالفعل سيساعد على تجنب الزيادة في تناول المزيد من السعرات الحرارية خلال اليوم وبالتالي المساعدة على خسارة الوزن الزائد.

3. تنظيم ضغط الدم

باعتبار الخوخ مصدر للبوتاسيوم فهو بالفعل يساعد على زيادة تنظيم ضغط الدم وضبطه عن طريق مساعدة الشرايين على الارتخاء، وبهذا له دور كبير في المحافظة على صحة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة لاحتوائه على البوتاسيوم يحتوي الخوخ أيضًا على مضادات أكسدة تعمل على تحييد الجذور الحرة والوقاية منها وتقليل نسبة الكولسترول في الدم وبالتالي الوقاية من أمراض القلب.

4. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

بسبب غنى الخوخ بالألياف الغذائية وبعض المعادن كالبوتاسيوم فهو يعد مهم جدًا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي ووقايته من اضطرابات الهضم والإمساك وتسهيل عمل الأمعاء بالإضافة إلى توازن السوائل في الجسم.

5. المحافظة على صحة العينين

البيتا كاروتين الذي تحويه حبة الخوخ وهو الشكل الأول أو البدائي لفيتامين أ قبل تحوله، ضروري جدًا لحماية أنسجة العين من الجذور الحرة التي ممكن أن تؤذيها، كما أن نقص البيتا كاروتين ممكن أن يكون السبب في حدوث العشى الليلي، وأن تناول كمية كافيه منه كفيلة بوقاية كبار السن من حدوث الضمور البقعي الذي قد يصيب أغلبهم مع التقدم بالسن.

6. مهم لصحة الحامل

غنى الخوخ بالألياف يساعد على منع الإمساك الذي قد يصيب الحامل بشكل خاص في أواخر أشهر الحمل، كما أنه يحتوي على معظم المعادن والفيتامينات الضرورية لصحة الحامل والجنين، وله دور كبير في حفظ توازن السوائل في الجسم ومنع احتباسها في الجسم بسبب محتواه العالي من البوتاسيوم.

7. فوائد الخوخ الصحية الأخرى

يوفر الخوخ العديد من الفوائد الأخرى ومنها:

- المساعدة في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي والتقليل من التوتر والقلق بسبب محتواه العالي من المغنيسيوم.

- المساعدة في الحفاظ على الأداء الصحي والطبيعي لجهاز المناعة في الجسم بسبب محتواه من الزنك وفيتامين ج.

- تقوية صحة العظام والأسنان لكونه يحتوي على الكالسيوم والفسفور.

- طرد السموم الضارة من الكبد والكلى وبالتالي تطهير وإزالة السموم من الجسم.

- الوقاية من فقر الدم بسبب محتواه الجيد من الحديد.

- الآثار الجانبية لتناول الخوخ

ورغم فوائده الصحية فهناك بعض الآثار الجانبية.

- قد يتسبب تناول الخوخ بإثارة أعراض الحساسية لبعض الأشخاص، مثل: الحكة في الجلد، والاحمرار، وفقاً لموقع "ويب طب".

- تحتوي بذور الخوخ على السيانيد بشكل طبيعي وقد يسبب الابتلاع غير المتعمد إلى حدوث التسمم لذا يجب توخي الحذر.