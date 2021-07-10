الدولار مستقر مع تراجع الذهب في أسواق أربيل
أربيل (كوردستان 24)- شهدت أسعار صرف الدولار اليوم السبت استقراراً أمام العملة المحلية مع تراجع طفيف للذهب في أسواق أربيل.
أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 147650 ديناراً
100 يورو = 174000 دينار
100 جنيه إسترليني = 203000 دينار
100 ليرة تركية = 17000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار
دينار أردني واحد = 2050 ديناراً
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 428000 دينار
مثقال عيار 21 = 377000 دينار
مثقال عيار 18 = 320000 دينار