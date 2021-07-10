الدولار مستقر مع تراجع الذهب في أسواق أربيل

أربيل (كوردستان 24)- شهدت أسعار صرف الدولار اليوم السبت استقراراً أمام العملة المحلية مع تراجع طفيف للذهب في أسواق أربيل.

أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 147650 ديناراً

100 يورو = 174000 دينار

100 جنيه إسترليني = 203000 دينار

100 ليرة تركية = 17000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار

دينار أردني واحد = 2050 ديناراً

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 428000 دينار

مثقال عيار 21 = 377000 دينار

مثقال عيار 18 = 320000 دينار