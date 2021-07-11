برلمان كوردستان يتسلم تقريرا للجنة نيابية مشتركة و يدعو "العمال " لاحترام أراضي الاقليم

أربيل (كوردستان 24)- تسلم برلمان اقليم كوردستان تقريرا من اللجنة المشكلة لتقييم الأوضاع والأضرار الناتجة من المعارك الدائرة بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكوردستاني في المناطق الحدودية للاقليم.

وبحسب ما أفاد التقرير فإن تواجد حزب العمال الكوردستاني هو السبب الرئيسي والذريعة التي تستجلب الهجمات التركية لداخل أراضي اقليم كوردستان، فيما يدعو "العمال الكوردستاني"، لإحترام سيادة الاقليم وأراضيه، كما يدعو تركيا الى وقف الأعمال العسكرية والاعتراف بالحقوق الكوردية داخل تركيا بشكل سلمي.

وقررت رئاسة برلمان الاقليم في وقت سابق بتشكيل لجنة برلمانية مع ممثلين عن مجلس النواب العراقي، وذلك لتقييم الأضرار الناتجة عن الحرب الدائرة بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني.

وقام وفد مشترك من مجلس النواب العراقي وبرلمان كوردستان بزيارة عدد من المناطق الحدودية لإقليم كوردستان في محافظة دهوك، في يومي 8-9 حزيران الماضي، وقامت بتقييم الاضرار التي نجمت عن هذه الحرب.

وأسفرت المعارك الدائرة بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني، عن حرق مساحات واسعة من أراضي وحقول وغابات المناطق الحدودية، وعن نزوح سكان عشرات القرى وأضرار مادية تُقدر بمليارات الدينارات.

وذكر التقرير البرلماني ان عدد من منتسبي قوات البيشمركة قد استشهدوا برصاص عناصر حزب العمال الكوردستاني، كما وقع عدد من المدنيين ضحايا للقصف المستمر والمعارك الدائرة في المنطقة.

ويقول السكان المحليون إنهم سئموا من حرب ليسوا طرفاً فيها لكنهم وقعوا ضحية تمركز حزب العمال الكوردستاني في قراهم، فيما يطالب المسؤولون في الاقليم بإبعاد هذا الصراع عن أراضي اقليم كوردستان.