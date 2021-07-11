حكومة كوردستان تخصص نحو 4 مليار دينار لتطوير مشروع مائي في السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان، ان الحكومة خصصت 3 مليارات و850 مليون دينار لتطوير مشروع نقل المياه من دوكان الى مدينة السليمانية.

وافاد بيان لوزارة البلديات ان المبلغ تم تخصيصه بتوجيه مباشر من رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، مشيرا الى أنه سيتم منح المبلغ بشكل نقدي ووفق كل مرحلة من مراحل العمل على المشروع.

وسيتم صرف 200 الى 250 مليون دينار على المشروع كل شهر، وذلك بحسب ما ذكر بيان وزارة البلديات والسياحة.

ويأتي هذا ضمن حزمة المشاريع الخدمية التي تنفذها الكابينة التاسعة بهدف تحسين المستوى المعيشي والخدمي لسكان اقليم كوردستان، في وقت تم فيه تخصيص نحو ملياري دينار لمشاريع خدمية في العاصمة أربيل.