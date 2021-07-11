اقتصاد

الدولار يرتفع بشكل طفيف مع استقرار الذهب في اسواق كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان اسعار الدولار أسعار الذهب اسواق اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- شهدت أسعار صرف الدولار اليوم الأحد، إرتفاعا طفيفا فيما استقر سعر الذهب في أسواق اقليم كوردستان.


أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان


100 دولار = 147750 ديناراً

100 يورو = 174000 دينار

100 جنيه إسترليني = 203000 دينار

100 ليرة تركية = 17000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار

دينار أردني واحد = 2050 ديناراً


أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان


مثقال عيار 24 = 428000 دينار

مثقال عيار 21 = 377000 دينار

مثقال عيار 18 = 320000 دينار

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