الدولار يرتفع بشكل طفيف مع استقرار الذهب في اسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- شهدت أسعار صرف الدولار اليوم الأحد، إرتفاعا طفيفا فيما استقر سعر الذهب في أسواق اقليم كوردستان.
أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 147750 ديناراً
100 يورو = 174000 دينار
100 جنيه إسترليني = 203000 دينار
100 ليرة تركية = 17000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار
دينار أردني واحد = 2050 ديناراً
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 428000 دينار
مثقال عيار 21 = 377000 دينار
مثقال عيار 18 = 320000 دينار