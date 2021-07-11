الدولار يرتفع بشكل طفيف مع استقرار الذهب في اسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- شهدت أسعار صرف الدولار اليوم الأحد، إرتفاعا طفيفا فيما استقر سعر الذهب في أسواق اقليم كوردستان.



أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان



100 دولار = 147750 ديناراً

100 يورو = 174000 دينار

100 جنيه إسترليني = 203000 دينار

100 ليرة تركية = 17000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار

دينار أردني واحد = 2050 ديناراً



أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان



مثقال عيار 24 = 428000 دينار

مثقال عيار 21 = 377000 دينار

مثقال عيار 18 = 320000 دينار