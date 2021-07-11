هيئة الإستثمار: الكابينة التاسعة منحت عشرات الرخص لمشاريع مختلفة في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس هيئة الإستثمار في حكومة اقليم كوردستان محمد شكري، ان الكابينة الحكومية التاسعة منحت عشرات الرخص لمشاريع اقتصادية في كافة القطاعات.

وقال محمد شكري لكوردستان 24 ان هيئة الإستثمار التي تشكلت بعد تشكيل الكابينة التاسعة، قدمت العديد من التسهيلات ومنحت 133 رخصة لمشاريع اقتصادية في كافة القطاعات الاقتصادية، وذلك بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني.

واشار شكري الى أن 45 رخصة تعود لمشاريع اقتصادية أما الباقي فهي لمشاريع زراعية وسياحية وغيرها.

وأكد رئيس هيئة الاستثمار ان نسبة الرخص التي مُنحت في القطاع الزراعي كانت 1.4 بالمئة في الحكومات السابقة، أما خلال الحكومة التاسعة فقد بلغت 8 بالمئة، كما بلغ انتاج ورأس مال القطاع الزراعي نحو مليار دولار.